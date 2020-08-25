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Зеленский: Крым – наша территория. Мы вернем его обратно

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
1,6 т.
Зеленский заявил, что Украина вернет аннексированный Россией Крым

Зеленский заявил, что Украина вернет аннексированный Россией Крым.

Россия не хочет говорить о Крыме в "нормандском формате". Но он является украинской территорией и вернется обратно.

Об этом заявил в в интервью Euronews президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что поднимал вопрос аннексированного Россией полуострова в "нормандском формате", но его не захотели обсуждать.

"Когда речь заходит о Крыме, ситуация, я думаю, еще сложнее. Скажу вам честно, я много об этом думал. В" нормандском формате "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия. Я поднял этот вопрос. Но мы все время посвятили Донбассу. Россия не хочет об этом говорить, мы все это понимаем", – сказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что серьезной международной платформы для обсуждения проблемы Крыма нет.

"Нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию Крыма", – отметил президент.

Он также выразил благодарность международным партнерам Украины за санкции в отношении России.

"Но Крым – наша территория. Мы вернем его обратно", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не намерена обсуждать вопрос аннексии Крыма в Минском процессе, поэтому для этого нужны новые международные площадки.

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