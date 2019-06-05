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Катерина Коберник
Катерина Коберник
Шеф-редактор theБабельВсе статьи автора

Конкурс на пресс-секретаря Зеленского: зачем президент нарушил правила?

По нашей информации, Зеленский предложил пост своего пресс-секретаря главреду УП Севгиль Мусаевой. Сделал это по телефону, когда она была в США. Мусаева отказалась. И все бы ничего, но сделал он это во время открытого конкурса на должность пресс-секретаря, после 15 мая.

К этому времени прошло несколько этапов отбора и Севгиль в них не участвовала. Сама она эту информацию не подтвердила и не опровергла (это в такой ситуации красноречивый ответ), а комментарий Зеленского мы пытаемся получить второй день. И вот тут начинается самое интересное.

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Мы задаем прямой вопрос победителю конкурса Юлии Мендель и просим передать его президенту. Сам вопрос ставит под большое сомнение ее победу и справедливость конкурса. На это новый пресс-секретарь отвечает, что это сейчас не приоритет для Владимира и она сама может определять важность и этичность вопросов, которые озвучивает президенту. Тут no comments.

Мы пошли дальше и спросили Ирину Победоносцеву, которая, к счастью, не устраивает личный кастинг на этичность вопросов СМИ. Она пообещала помочь, но сразу сказала, что, если разговор и был, то Севгиль могли предложить учавствовать в конкурсе на общих основаниях. Но, если так, то это нивелирует конкурс. К моменту предложения тысячи людей уже отсеяли и выбрали 50 лучших.

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А теперь от частности - к важному. К тому, чего, судя по всему, не понимают в ЗеКоманде.

1. Зеленский без проблем мог взять пресс-секретаря безо всякого конкурса. Это нормально и он имеет право. Конкурс стал символом прозрачности новой власти и доступности к ней лучших. Нарушить условия конкурса - хуже, чем его не объявить.

2. Эта история ставит под большой вопрос прозрачность конкурса по мажоритарке от Слуги народа. Он намного важнее и ему не будут доверять, если где-то мухлевать.

3. Зеленский как то сделал заявление о том, что информ вещание нужно отделить особым статусом от остальных блоков на крупных каналах. Так, чтобы собственники не могли влиять на новости. Это правильная и сложно реализуемая идея. Сложная, но посильная.

В этой связи у меня совет зеКоманде на будещее: для начала сами поверьте в то, что говорите с трибун. Когда вас заслуженно критикуют, не ищите за этим чужую руку, и не просите помощи у тех, кто, как вам кажется, может повлиять на журналистов. Так делали до вас и вы видели результат.

Да, мы не публиковали новость вчера, когда президент был в Брюсселе. Очевидно, он был занят. Но сегодня утром он бодро крутил педали и давал интервью в Сніданке на 1+1. Если наш вопрос не в приоритете, значит, приоритеты разные.

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Автор
Катерина КоберникКатерина Коберник
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Екатерины Коберник
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