"Конкурирует c Януковичем": Портников объяснил, зачем Зеленскому скандал с парадом

Скандальное решение президента Украины Владимира Зеленского об отказе от военного парада на День Независимости – это не стремление быть наследником Виктора Януковича, а попытка конкурировать с ним.

Об этом написал журналист Виталий Портников в своем блоге для "Эспрессо", уточнив, что это стремление обогнать соратников беглого экс-президента из бывшей Партии регионов.

"Предвыборные рейтинги показывают, что виртуальной партии нового президента будет не так уж и просто создать "монобольшинство" в Верховной Раде. Но Зеленский и начинал возню с летними выборами ради этого "монобольшинства", – объясняет Портников.

Зеленский и Янукович

Он добавил, что только формирование такого большинства может уменьшить зависимость бывшего шоумена, а ныне президента от акционеров его политического проекта, а коалиция с политическими силами-конкурентами – увеличить.

По словам Портникова, ни для кого не секрет, что большая часть электората Зеленского во втором туре выборов – это жители восточных и юго-восточных областей страны, среди которых и бывший электорат Партии регионов, и современный электорат "Оппозиционной платформы", и "Оппозиционного блока". Он напомнил, что сейчас кум президента России Виктор Медведчук благодаря скандальному телемосту наращивает рейтинги и заставляет Зеленского делать заявления, которые могут лишить его партию поддержки пророссийского электората.

"Вот Зеленскому и приходится "посылать сигналы" тем, кто проголосовал за него во втором туре выборов главы государства, а на парламентских выборах собирается поддержать партию Бойко и Медведчука", – пояснил журналист.

Однако, считает Портников, такие сигналы усиливают недоверие к президенту со стороны активной части населения и "закладывают мины замедленного действия под шаткую конструкцию новой власти".

"Зеленский, который никогда не был активным участником политических и общественных процессов в стране, явно недооценивает важность общественной реакции и опасность противостояния с теми, кто не только ходит на выборы, но и выходит на улицы. И в этом он действительно очень напоминает Януковича", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

Решение президента вызвало негодование у украинцев. В сети бурно отреагировали на его инициативу, а на сайте главы государства уже появилась петиция о проведении парада.

Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что на 24 августа, в День Независимости, должен быть военный парад. Во время заседания правительства 10 июля он поручил Министерству финансов и Министерству обороны посчитать стоимость его проведения и найти средства на это.

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