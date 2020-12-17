Зеленский, Кличко и Гройсман: тройка политиков с самым высоким доверием не изменилась

Глеб Иванов Политика 13:44, 17.12.2020 Обновлено: 14:05, 17.12.2020

По данным исследований социологической группы "Рейтинг", в Украине в декабре тройка политиков с наибольшим доверием среди украинцев не изменилась.

Ее, как и в ноябре, составляет президент Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

При этом Гройсман – единственный политик рейтинга, который сейчас не занимает общегосударственных должностей, но уровень доверия к нему растет. Сейчас он составляет 29%.

Напомним, в июле 2019 года Владимиру Гройсману доверяли 22% респондентов. Около 13% высказывались за сохранение за ним должности премьер-министра Украины после проведения прошлогодних парламентских выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно исследованию Центра Разумкова, Высшему антикоррупционному суду не доверяет 70% опрошенных, а полностью доверяет лишь 2%.

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