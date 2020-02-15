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15 февраля • обновлено в 14:00
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Зеленский: Киев готов к диалогу с населением Донбасса, но не главарями "Л/ДНР"

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Президент Украины Владимир Зеленский во время Международной конференции по безопасности в Мюнхене (Германия) 15 января заявил, что Киев готов к диалогу с мирным населением оккупированного Донбасса, но не с лидерами "Л/ДНР".

Прямую трансляцию вела пресс-служба Офиса президента на своей странице в Facebook. Он отметил, что власть Украины сделает все возможное, чтобы прекратить войну на востоке.

Также, по словам Зеленского, страна хочет провести местные выборы, в том числе на Донбассе и в Крыму, в октябре 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Сайт президента Украины

"Мы готовы к диалогу с мирным населением территории ОРДЛО, но не с теми, кто является непризнанными с точки зрения международного права", – подчеркнул он.

Позже журналистка спросила президента о том, не жалеет ли он, что покинул шоубиз ради политики. Тогда Зеленский сказал, что у него были такие мысли, но есть другая "сторона медали",

"Когда я вижу результат, который показываем я и моя команда, особенно когда возвращаем живых людей, и они со слезами на глазах говорю "спасибо", я понимаю, что мы прожили этот день правильно. И правильно, что я пошел в президенты. Если в течение этих этих пяти лет мы сможем закончить войну... Честно говоря, я в этом уверен. И если мы это сможем прекратить войну и вернуть наших людей, означает, что я сделал это не зря (стал президентом. – Ред.). Это моя цель " – подчеркнул он.

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Автор
Яра Дорош
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это демагогия чистой воды! Как он собирается "говорить с населением Донбасса"? ТРЕПЛО!
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