Зеленский капитулировал в войне с COVID-19, ситуация вышла из-под контроля, – Порошенко

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что семь месяцев с начала эпидемии коронавируса в Украине бездарно потратили, и теперь страна входит в десятку государств с наихудшей динамикой распространения болезни в мире.

Во время выступления перед сторонниками в Остроге Ривненской области лидер "Европейской солидарности" отметил, что в войне с коронавирусом президент Владимир Зеленский капитулировал, ситуация вышла из-под контроля власти.

"Когда больных на всю страну были еще единицы, и власть верила, что кризис обойдет Украину стороной, Зеленский торжественно объявил себя председателем Координационного совета по противодействию эпидемии. В мае – хвастливо назвал себя мастером спорта по борьбе с коронавирусом. Довластвовал. Результат "чемпиона" каждый из вас может оценить сам. Украина – в десятке антилидеров в мире с самыми высокими темпами распространения болезни. В войне с коронавирусом Верховный Главнокомандующий капитулировал. Ситуация вышла из-под контроля власти", – констатировал Порошенко.

"Семь месяцев времени, – в погоне за ругательствами – упущено на видосики. Когда Кашпировский по телевизору лечил энурез. Чумак воду заряжал. А Зеленский видосиками лечит COVID-19", – сиронизировал Порошенко.

Он отметил, что по данным Счетной палаты за счет коронавирусного фонда власть не закупила ни одного аппарата ИВЛ.

"В больницах мало лекарств, нет тестов, пульсоксиметров. Пациенты как минимум 80 процентов расходов платят из собственного кармана. Многие города на пороге острого дефицита койкомест. Сегодня в Киеве объявили в двух больницах, что они переполнены. Лечь в больницу практически невозможно. Только в коридор. И днями ждать, пока к новому больному дойдут руки, потому что врачей тоже хватает. Тысячи врачей уволились или выехали за границу. Острый дефицит медицинского кислорода. И сейчас Roshen и фонд Порошенко вышли на американских производителей. Покупают за собственные средства кислородные концентраторы. Но первая партия может быть только в декабре", – сообщил пятый президент.

Порошенко отметил, что с начала пандемии больницы по всей Украине уже получили в качестве благотворительной помощи 50 новых и восстановленных аппаратов ИВЛ, 157 000 защитных костюмов, 10 000 противовирусных очков, десятки тысяч тестов. Сейчас одно из украинских предприятий благодаря льготному кредиту Международного инвестиционного банка под минимальные проценты начало производить высококачественные медицинские костюмы, и первую партию в 27 000 заказала компания Roshen.

"Как единственная государственная оппозиционная сила, мы действуем по принципу "критикуя – предлагай". На прошлой неделе "Европейская солидарность" обнародовала уточненный план из семи пунктов противодействию пандемии – с профессиональными советами и требованиями к власти, как центральной, так и местной", – напомнил лидер партии.

По его словам, главный пункт антивирусного плана – это с соблюдением всех карантинных требований прийти на выборы 25 октября и проголосовать за профессиональных, ответственных кандидатов. "25 октября просьба обязательно одеть маску и прийти на местные выборы, и с соблюдением социальной дистанции – проголосовать за профессиональную команду в каждой области, городе, ОТГ и районе", – подчеркнул Порошенко.

"Важно, чтобы местное самоуправление было предохранителем против некомпетентности, дилетантства "зеленой" власти. Местные выборы должны стать мощным, словно корабельный ревун, сигналом, который даст понять слугам, что "Триумфальное шествие зеленой власти" завершилось. Зелень падает осенью", – резюмировал Порошенко.