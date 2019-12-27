Появился Севастополь: Зеленский "подправил" законопроект об изменении Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду доработанный проект закона о децентрализации, который предполагает внесение изменений в Конституцию страны.

Текст громкого документа появился на сайте парламента в пятницу, 27 декабря (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, отмечается, что предыдущий законопроект был отозван и взамен представили новую инициативу.

Зеленский "подправил" проект изменений в Конституцию

В тексте законопроекта появилось упоминание о Севастополе, расположенном в аннексированном Крыму. Отдельно прописано, что частью административно-территориального устройства Украины является город Киев.

Отметим также, что нашумевшие пункты – о делении областей Украины на районы и особом статусе оккупированного Донбасса – в доработанном документе не появились.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Владимир Арьев заявил, что в законопроекте Зеленского есть опасная лазейка для дальнейшей федерализации Украины.

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