Главная Новости
27 декабря • обновлено в 21:58
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Появился Севастополь: Зеленский "подправил" законопроект об изменении Конституции

2.8т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду доработанный проект закона о децентрализации, который предполагает внесение изменений в Конституцию страны.

Текст громкого документа появился на сайте парламента в пятницу, 27 декабря (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, отмечается, что предыдущий законопроект был отозван и взамен представили новую инициативу.

Новости
Децентрализация в Украине: Комитет Рады не принял законопроект Зеленского

Зеленский "подправил" проект изменений в Конституцию

Зеленский "подправил" проект изменений в Конституцию

В тексте законопроекта появилось упоминание о Севастополе, расположенном в аннексированном Крыму. Отдельно прописано, что частью административно-территориального устройства Украины является город Киев.

Отметим также, что нашумевшие пункты – о делении областей Украины на районы и особом статусе оккупированного Донбасса – в доработанном документе не появились.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Владимир Арьев заявил, что в законопроекте Зеленского есть опасная лазейка для дальнейшей федерализации Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Децентрализация в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Децентрализация в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
законопроект
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги