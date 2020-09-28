Зеленский изменил состав Нацсовета по антикоррупции: Холодницкого исключили

Алексей Титофф Политика 15:27, 28.09.2020 Обновлено: 15:34, 28.09.2020

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Своим указом №411/2020 от 28 сентября 2020 года в состав совета введен первый заместитель руководителя САП Максим Грищук и заместитель руководителя ОПУ Олег Татаров.

Тем же документом Зеленский вывел из состава Нацсовета экс-главу САП Назара Холодницкого и бывшего и.о. главы Гостаможенной службы Игоря Муратова.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Добавим, что ранее Владимир Зеленский ранее включал в Национальний совет по вопросам антикоррупционной политики главу Таможенной службы Максима Нефедова и и.о. главы СБУ Ивана Баканова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

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