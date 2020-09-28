Зеленский изменил состав Нацсовета по антикоррупции: Холодницкого исключили
Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.
Своим указом №411/2020 от 28 сентября 2020 года в состав совета введен первый заместитель руководителя САП Максим Грищук и заместитель руководителя ОПУ Олег Татаров.
Тем же документом Зеленский вывел из состава Нацсовета экс-главу САП Назара Холодницкого и бывшего и.о. главы Гостаможенной службы Игоря Муратова.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
Добавим, что ранее Владимир Зеленский ранее включал в Национальний совет по вопросам антикоррупционной политики главу Таможенной службы Максима Нефедова и и.о. главы СБУ Ивана Баканова.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.