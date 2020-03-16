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16 марта • обновлено в 14:52
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Зеленский издал срочный указ для борьбы с коронавирусом

6.7т
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Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании Координационного совета по противодействию распространению коронавируса COVID-19.

Указ №88/2020 "О Координационном совете по противодействию распространению COVID-19" опубликован 16 марта на сайте главы государства.

В документе отмечено, что болезнь COVID-19 создает угрозу личной, общественной и государственной безопасности и тяжелые социально-экономические и демографические последствия.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Образовать Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработки предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению. COVID-19 в Украине", – говорится в указе.

Созданный Совет имеет право:

  • получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы;

  • приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции.

В состав Координационного совета помимо Зеленского вошли:

  • Аваков Борисович – Министр внутренних дел Украины

  • Данилов Алексей – Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

  • Дейнеко Сергей – Председатель Государственной пограничной службы Украины

  • Емец Илья – Министр здравоохранения Украины

  • Ермак Андрей – Руководитель Офиса Президента Украины

  • Криклий Владислав – Министр инфраструктуры Украины

  • Кулеба Дмитрий Иванович – Министр иностранных дел Украины

  • Ляшко Виктор – заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины

  • Таран Андрей – Министр обороны Украины

  • Тимошенко Кирилл – Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета

  • Хомчак Руслан – начальник Генерального штаба, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины

  • Шефир Сергей – первый помощник Президента Украины

  • Шмыгаль Денис – Премьер-министр Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины из-за введенного в стране карантина до 3 апреля будет работать в комитетах, без пленарных заседаний.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Журба Валентина
Журба Валентина
Отец родной! Дожили!
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Президент Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространения COVID-19 и возглавил его.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181755 ну все тримайтеся полетимр з гори з шаленною швидкісттю.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
указы уже не помогут, в морг, так в морг...
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