Зеленский издал срочный указ для борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании Координационного совета по противодействию распространению коронавируса COVID-19.

Указ №88/2020 "О Координационном совете по противодействию распространению COVID-19" опубликован 16 марта на сайте главы государства.

В документе отмечено, что болезнь COVID-19 создает угрозу личной, общественной и государственной безопасности и тяжелые социально-экономические и демографические последствия.

Владимир Зеленский

"Образовать Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработки предложений по осуществлению эффективных мер, направленных на противодействие распространению. COVID-19 в Украине", – говорится в указе.

Созданный Совет имеет право:

получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы;

приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции.

В состав Координационного совета помимо Зеленского вошли:

Аваков Борисович – Министр внутренних дел Украины

Данилов Алексей – Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины

Дейнеко Сергей – Председатель Государственной пограничной службы Украины

Емец Илья – Министр здравоохранения Украины

Ермак Андрей – Руководитель Офиса Президента Украины

Криклий Владислав – Министр инфраструктуры Украины

Кулеба Дмитрий Иванович – Министр иностранных дел Украины

Ляшко Виктор – заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины

Таран Андрей – Министр обороны Украины

Тимошенко Кирилл – Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета

Хомчак Руслан – начальник Генерального штаба, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины

Шефир Сергей – первый помощник Президента Украины

Шмыгаль Денис – Премьер-министр Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины из-за введенного в стране карантина до 3 апреля будет работать в комитетах, без пленарных заседаний.

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