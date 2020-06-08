Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока в стране нельзя проводить массовые развлекательные мероприятия, так как пандемия коронавируса продолжается.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

"Ослабления карантина спасут экономику, но давайте не забывать, что коронавирус никуда не исчез, от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и дальше ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений", – отметил Зеленский.

Владимир Зеленский напомнил, что коронавирус никуда не исчез

По словам президента, он не хотел бы снова возвращаться в жесткие рамки.

"Поэтому держим руку на пульсе в отношении развития событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", – добавил он.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что люди должны осознанно воспринимать угрозу коронавируса, которая никуда не исчезла.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 10 июня в Украине будет разрешена работа баз отдыха и санаториев, а также проведение массовых культурно-художественных мероприятий.