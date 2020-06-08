Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока в стране нельзя проводить массовые развлекательные мероприятия, так как пандемия коронавируса продолжается.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал на традиционном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
"Ослабления карантина спасут экономику, но давайте не забывать, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и дальше ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений", – отметил Зеленский.
Владимир Зеленский напомнил, что коронавирус никуда не исчез
По словам президента, он не хотел бы снова возвращаться в жесткие рамки.
"Поэтому держим руку на пульсе в отношении развития событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия", – добавил он.
В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что люди должны осознанно воспринимать угрозу коронавируса, которая никуда не исчезла.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 10 июня в Украине будет разрешена работа баз отдыха и санаториев, а также проведение массовых культурно-художественных мероприятий.
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