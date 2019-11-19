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19 ноября • обновлено в 19:25
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Зеленский из-за агрессии России подписал важный закон о границе Украины: в чем суть

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по обеспечению обустройства и содержания государственной границы.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения инженерно-технического обустройства и содержания государственной границы" № 232-IX, который Верховная Рада приняла 29 октября, передает пресс-служба президента.

"Закон позволит создать надлежащие условия для инженерно-технического обустройства госграницы Украины с сопредельными государствами, прежде всего с Российской Федерацией, с целью обеспечения выполнения Госпогранслужбой задач по охране и защите государственной границы", – подчеркнули у Зеленского.

Сейчас украинским законодательством не определены размеры земельных участков, предоставляемых органам Государственной пограничной службы Украины для строительства и содержания инженерно-технических сооружений и других объектов пограничной инфраструктуры для обеспечения соблюдения режима государственной границы.

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В то же время линейные размеры инженерно-технических сооружений и характеристики технических средств охраны границы требуют для их расположения на местности отвода полосы земельного участка шириной не менее 50 метров.

Этот закон вносит изменения в Земельный кодекс Украины, Водный кодекс Украины, Закон "О государственной границе Украины", согласно которым органам Госпогранслужбы предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы для строительства и содержания инженерно-технических сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций и других объектов пограничной инфраструктуры.

Также документ освобождает органы пограничного ведомства от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в связи с обустройством государственной границы.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря Зеленский намерен встретиться с Путиным в рамках "нормандского формата" в Париже. Президент Украины считает, что решить вопрос войны на Донбассе возможно лишь при прямых переговорах с главой страны-агрессора.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Государственная пограничная служба Украины граница
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Mega Death
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