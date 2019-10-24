Зеленский испугался: Трамп пошел на наглую выходку до инаугурации президента Украины

Глава США Дональд Трамп пытался давить на победителя президентской гонки Владимира Зеленского еще до его вступления в должность.

Об этом сообщает Associated Press. Согласно данным издания, еще за два месяца до телефонного разговора Зеленского с Трампом на него пытались оказывать давление в связи с расследованием в отношении Джо Байдена.

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Источники агентства утверждают, что за две недели до инаугурации Зеленский собирал совещания, чтобы обсудить, что делать с требованиями Трампа. Переговоры длились три часа, а Зеленский якобы был обеспокоен тем, что будет втянут в американские выборы.

Издание отмечает, что Трамп сообщил Зеленскому о своем требовании во время телефонного разговора в конце апреля. В то же время в Белом доме заявили, что главы государств обсуждали проведение реформ в Украине.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который состоялся между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон, заявив, что президент предал США.

Какова вероятность снятия Трампа с поста президента США и как скандал отразится на Украине – читайте в нашем материале.

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