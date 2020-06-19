Зеленский исключил Ермака из набсовета "Укроборонпрома": кто его заменит

Президент Украины Владимир Зеленский исключил главу Офиса президента Андрея Ермака из состава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", в который он был включен только в октябре 2019 года.

Соответствующие изменения были утверждены указом главы государства №242/2020 от 19 июня 2020 года. Документ опубликован на его официальном сайте.

В соответствии с ним, в набсовет "Укроборонпрома" был включен первый вице-президент Национальной академии наук Украины, экс-директор Национального института стратегических исследований (2014-2019 гг.) Владимир Горбулин.

Владимир Горбулин стал членом набсовета "Укроборонпрома" (Facebook Мустафы Найема)

По словам заместителя гендиректора концерна Мустафы Найема, Горбулин станет "одним из кураторов и идеологов реформы отрасли". На своей странице в Facebook он подчеркнул, что это не просто формальность – соответствующего назначения команда ждала еще с февраля.

"Блестящий аналитик с колоссальным опытом работы в сфере безопасности, начиная от разработки и производства вооружений и военной техники и заканчивая многолетней работой в совете национальной безопасности и обороны", – охарактеризовал Найем Горбулина.

Указ президента о набсовете госконцерна "Укроборонпром" (Сайт президента Украины)

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель "Укроборонпрома" Мустафа Найем предложил ликвидировать государственный концерн в нынешнем виде и создать на его основе шесть корпораций различной специализаци.