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Зеленский исключил Ермака из набсовета "Укроборонпрома": кто его заменит

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
1,9 т.
Зеленский исключил Ермака с насовета 'Укробронпрому'

Зеленский подписал указ об исключении Ермака с наблюдательного совета "Укробронпрому"

Президент Украины Владимир Зеленский исключил главу Офиса президента Андрея Ермака из состава наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", в который он был включен только в октябре 2019 года.

Соответствующие изменения были утверждены указом главы государства №242/2020 от 19 июня 2020 года. Документ опубликован на его официальном сайте.

В соответствии с ним, в набсовет "Укроборонпрома" был включен первый вице-президент Национальной академии наук Украины, экс-директор Национального института стратегических исследований (2014-2019 гг.) Владимир Горбулин.

Владимир Горбулин стал членом набсовета "Укроборонпрома"

Владимир Горбулин стал членом набсовета "Укроборонпрома" (Facebook Мустафы Найема)

По словам заместителя гендиректора концерна Мустафы Найема, Горбулин станет "одним из кураторов и идеологов реформы отрасли". На своей странице в Facebook он подчеркнул, что это не просто формальность – соответствующего назначения команда ждала еще с февраля.

"Блестящий аналитик с колоссальным опытом работы в сфере безопасности, начиная от разработки и производства вооружений и военной техники и заканчивая многолетней работой в совете национальной безопасности и обороны", – охарактеризовал Найем Горбулина.

Указ президента о набсовете госконцерна "Укроборонпром"

Указ президента о набсовете госконцерна "Укроборонпром" (Сайт президента Украины)

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель "Укроборонпрома" Мустафа Найем предложил ликвидировать государственный концерн в нынешнем виде и создать на его основе шесть корпораций различной специализаци.

УкраинаУкроборонпромВладимир ЗеленскийАндрей Ермак
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  1. /Политика