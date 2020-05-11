Мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский плохо разбирается в экономических вопросах, очень поверхностное.

Об этом заявил в интервью Дмитрию Гордону бывший министр финансов Игорь Уманский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мое первое впечатление о Зеленском сложилось еще в мае, до инаугурации. Понимание многих вещей, вникание в проблематику, в происходящие процессы, в инструменты, которыми это можно решать, с того мая – июня и до сегодняшнего дня значительно изменились", – отметил он.

Игорь Уманский раскрыл, как ведет себя Владимир Зеленский

По словам Уманского, на совещаниях Зеленский зачастую играет с людьми, в том числе провоцирует их на определенные вещи.

"Это хорошо, это прекрасно! Именно так и должен вести себя руководитель", – считает экс-глава Минфина.

Он добавил, что другой вопрос в том, что очень часто многие вещи, которые обсуждаются на совещаниях, на самом деле не выполняются.

"Мы обсуждали целый ряд проблем и вопросов в финансово-экономической сфере за это время. Вроде обсудили, вроде проговорили правильные вещи, как это должно быть реализовано. Разошлись – и все на этом. Поначалу я не мог понять, что происходит. Ну как? Вроде же договорились – и ничего не происходит. И я думаю, что у Зеленского есть непонимание и раздражение из-за этого", – подчеркнул Уманский.

По его мнению, нет системы фиксации решений, контроля за их исполнением с датами и лицами.

"Это разучились делать. Обсудить проблему, найти ее решение – это еще не значит ее решить. Когда доходит до того, кому решать, тут полное проседание", – заключил бывший министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Уманский оценил квалификацию премьер-министра Дениса Шмыгаля, сравнив его с предшественником Алексеем Гончаруком.