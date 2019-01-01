Зеленский идет в президенты Украины: заявление шоумена взорвало сеть

Заявление известного шоумена и актера Владимира Зеленского о решении побороться за пост президента Украины весной 2019 года вызвало колоссальный ажиотаж в сети, кардинально разделив мнения украинцев.

О решении поучаствовать в выборах лидер студии "Квартал-95" объявил в новогоднюю ночь на "1+1", отодвинув тем самым трансляцию традиционного обращения президента Украины, которое транслировалось по другим каналам в последние минуты 2018 года.

"Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты Украины. И сразу выполняю: я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом! С новым слугой народа", — обратился Зеленский к зрителям.

По его словам, сейчас у украинцев есть три пути: "плыть по течению", искать лучшей жизни в других странах или попробовать самому что-то изменить в Украине. 40-летний шоумен заявил, что выбрал для себя именно последний вариант.

В свою очередь украинцы неоднозначно отреагировали на резонансное решение Зеленского. Так, многие выразили веру в то, что актер сможет стать хорошим президентом и помочь стране, отметив, что готовы поддержать его на выборах в марте.

"Никогда не ходил на выборы, теперь пойду!" "Первый раз пойду на выборы и проголосую за реально желаемого кандидата!" "Зеленский молодчинка, единственный кандидат без грязи", "То, что мы давно ожидали! Мой голос за тебя", "Впервые в жизни пойду голосовать, за Зеленского", "Я буду голосовать за тебя. Старым политикам больше веры нет", "Молодец, может он изменит Украину!" — пишут они.

Однако нашлось и много тех, кто крайне негативно отреагировали на желание артиста, опустившись до жестких оскорблений. В частности, пользователи утверждают, что Зеленский якобы является проектом олигарха Игоря Коломойского, настаивая, что актер недостоин быть лидером государства, на пост которого они видят более подходящих кандидатов.

"Голосовать за Коломойского? Опять на те же грабли?" "Куда ты лезешь! Занимайся тем, что у тебя получается", "Несмешная шутка от Зеленского!" "Нет никакого опыта в политике. Голосуя за Зеленского, вы отдаете голос Коломойскому", "Вова, ты комик, юморист, но не президент! Комики должны смешить, а не руководить страной. Опомнись!" — пишут другие пользователи.

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