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Зеленский идет в президенты: СМИ узнали о планах Коломойского

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Украинский олигарх Игорь Коломойский намерен поучаствовать в президентской кампании. Он сделал ставку на актера, лидера Студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.

По информации "Страны", участие Зеленского в выборах - это уже принятое решение, однако с заявлением об официальном старте он потянет до последнего.

"До какого-то времени действительно были большие сомнения, и повсюду поступали противоречивые сигналы. Рейтинги Зеленского показывали хорошую динамику, однако окунаться с головой в политику ни Зеленский, ни члены его команды готовы не были. Многие его отговаривали, другая часть - напротив, подогревала его амбиции. Сегодня решение принято. И уже даже создан штаб", - рассказал источник из окружения Коломойского.

Руководителем штаба назначен Игорь Баканов, он же - формальный глава созданной еще в прошлом году партии "Слуга народа".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Нет пока ни пошагового плана действий, нет программы и стабильного финансирования. В команде не приживается ни один политтехнолог. Разных приводят, но пока ни один не подошел. Из забавного - на смотрины к Коломойскому водили и главу комитета по свободе слова, депутата от "Народного фронта" Викторию Сюмар. Но Игорь Валерьевич ее забраковал, и к работе команды она пока не подключилась", - отметил источник.

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Также отмечается, что у Коломойского есть второй политический проект - партия УКРОП. С недавних пор в опросах по президентским рейтингам появилась фамилия Александра Шевченко.

Это - нардеп, партнер Коломойского, владелец курорта "Буковель". Рейтинг у него появился благодаря обильному присутствию в эфире телеканала "1+1", который освещает в новостях мероприятие под названием "праймериз партии УКРОП. В этих "праймериз" от региона к региону неизменно побеждает Александр Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году "Квартал 95" зарегистрировал политическую партию "Слуга народа".

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персоны
Игорь КоломойскийВладимир Зеленский
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Бондарев Александр
Бондарев Александр
Сейчас квартал юморит над правительством,а потом над кем будут?И куда весь квартал пойдет,в министры или в депутаты?А здорово будет,сейчас смеется украинский народ,а будет смеяться весь мир.
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К К
К К
Ему ещё подрасти треба , хотя деньги сильно любит . Жаль , что придётся жить с таким "прэзыдентом " .
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Зеленский наверное попутал что нужно делать на сцене , а что в реальнрй жизни . .
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