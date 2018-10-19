Зеленский идет в президенты: СМИ узнали о планах Коломойского

Украинский олигарх Игорь Коломойский намерен поучаствовать в президентской кампании. Он сделал ставку на актера, лидера Студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.

По информации "Страны", участие Зеленского в выборах - это уже принятое решение, однако с заявлением об официальном старте он потянет до последнего.

"До какого-то времени действительно были большие сомнения, и повсюду поступали противоречивые сигналы. Рейтинги Зеленского показывали хорошую динамику, однако окунаться с головой в политику ни Зеленский, ни члены его команды готовы не были. Многие его отговаривали, другая часть - напротив, подогревала его амбиции. Сегодня решение принято. И уже даже создан штаб", - рассказал источник из окружения Коломойского.

Руководителем штаба назначен Игорь Баканов, он же - формальный глава созданной еще в прошлом году партии "Слуга народа".

Владимир Зеленский

"Нет пока ни пошагового плана действий, нет программы и стабильного финансирования. В команде не приживается ни один политтехнолог. Разных приводят, но пока ни один не подошел. Из забавного - на смотрины к Коломойскому водили и главу комитета по свободе слова, депутата от "Народного фронта" Викторию Сюмар. Но Игорь Валерьевич ее забраковал, и к работе команды она пока не подключилась", - отметил источник.

Также отмечается, что у Коломойского есть второй политический проект - партия УКРОП. С недавних пор в опросах по президентским рейтингам появилась фамилия Александра Шевченко.

Это - нардеп, партнер Коломойского, владелец курорта "Буковель". Рейтинг у него появился благодаря обильному присутствию в эфире телеканала "1+1", который освещает в новостях мероприятие под названием "праймериз партии УКРОП. В этих "праймериз" от региона к региону неизменно побеждает Александр Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году "Квартал 95" зарегистрировал политическую партию "Слуга народа".