В преддверии выборов: известный педиатр Комаровский присоединится к команде Зеленского?

Руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский рассказал о своем решении относительно участия в президентской гонке известному педиатру Евгению Комаровскому.

Об этом доктор с интригой написал на своей странице в Facebook. Комаровский при этом пообещал не разглашать ответ Зеленского.

“В конце концов я не выдержал и спросил: "Вова, ну шо, ты "да"? Или "нет"?”. Вова засопел, оглянулся по сторонам, подкатил глаза, стал немножко похож на Владимира Александровича, дал ответ и… взял обещание не разглашать. Терплю. Не разглашаю. Пусть сам выкручивается…”.