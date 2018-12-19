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В преддверии выборов: известный педиатр Комаровский присоединится к команде Зеленского?

7.6тЧитать материал на украинском

Руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский рассказал о своем решении относительно участия в президентской гонке известному педиатру Евгению Комаровскому.

Об этом доктор с интригой написал на своей странице в Facebook. Комаровский при этом пообещал не разглашать ответ Зеленского.

В преддверии выборов: известный педиатр Комаровский присоединится к команде Зеленского?

“В конце концов я не выдержал и спросил: "Вова, ну шо, ты "да"? Или "нет"?”. Вова засопел, оглянулся по сторонам, подкатил глаза, стал немножко похож на Владимира Александровича, дал ответ и… взял обещание не разглашать. Терплю. Не разглашаю. Пусть сам выкручивается…”.

Персоны
Владимир ЗеленскийЕвгений Комаровский
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Дарт Вейдера куда дели?
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Poroshenko Petro, Так это Зеленский и был )))
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