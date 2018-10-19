Зеленский идет в президенты: как Коломойский продвигает звезду ''95 Квартала''

Бизнесмен Игорь Коломойский, который не так давно переехал в Израиль, намерен серьезно поучаствовать в президентской кампании.

Для Коломойского, который имеет целый букет проблем как с украинскими властями, так и с американцами, вопрос правильных ставок на выборах - ключевой с точки зрения его будущего экономического и политического выживания, пишет "Страна".

Собственно, ставки он уже сделал. В политических кругах не является секретом, что он помогает Юлии Тимошенко, наиболее рейтинговому кандидату. Кроме того, с именем Коломойского связывают часть депутатов партии "Видродження" (в частности, Евгения Геллера), а также, в последнее время, экс-советника Авакова Илью Киву (при это все обозначенные выше политики свои связи с Коломойским отрицают).

Однако, это все, скажем так, кандидаты "на аутсорсе". Если говорить о политических проектах собственно Игоря Коломойского, то их два. Один большой, другой маленький.

Большой проект Зеленского

Самая сильная и перспективная ставка Коломойского, как говорят в его окружении, это актер Владимир Зеленский, известный, в том числе по главной роли в фильме "Слуга народа", где он сыграл президента Украины Василия Голобородько.

По информации "Страны", участие Зеленского в выборах это уже принятое решение.

"Зеленский идет на выборы, однако до последнего потянет с заявлением про официальный старт. До какого-то времени действительно были большие сомнения, и повсюду поступали противоречивы сигналы. Рейтинги Зеленского показывали хорошую динамику, однако окунаться с головой в политику ни Зеленский, ни члены его команды готовы не были. Многие его отговаривали, другая часть - напротив, подогревали его амбиции. Сегодня решение принято. И уже даже создан штаб", - рассказывает "Стране" источник из близкого окружения Коломойского.

Руководителем штаба назначен Игорь Баканов, он же формальный глава созданной еще в прошлом году партии "Слуга народа". Баканов давний игрок команды Зелинского. Еще с 2013-го года он руководит предприятием ООО "Квартал 95", вместе с Зеленским и его супругой Еленой фактически управляет этим проектом.

Правда, как таковой предвыборной стратегии у команды Зелинского пока нет.

"Нет пока ни пошагового плана действий, нет программы и стабильного финансирования. В команде не приживается ни один политтехнолог. Разных приводят, но пока ни один не подошел. Из забавного - на смотрины к Коломойскому водили и главу комитета по свободе слова, депутата от "Народного фронта" Викторию Сюмар. Но Игорь Валерьевич ее забраковал и к работе команды она пока не подключилась", - рассказывает источник.

В том числе по этой причине, пока кампании строится почти полностью вокруг нового сезона "Слуги народа" (сериал, кстати будет показан по телеканалу 1+1 Игоря Коломойского в марте 2019 года - то есть как раз накануне выборов, что, безусловно, само по себе станет мощнейшим пиаром кандидата).

По "плюсам" сейчас крутятся промо-ролики сериала.

Например, вот этот:

"Но в целом команда у них очень закрытая, внешних людей туда не пускают. Готовятся выйти в самый последний момент и зайти в очень короткую избирательную кампанию", - рассказывает источник.

Причина этому понятна - чем ближе финал выборов, тем меньше шансов у конкурентов очернить позитивный образ Зеленского.

"Именно поэтому Зеленский будет избегать серьезных интервью, в которых нужно давать ответ на вопросы вроде "есть ли у вас план как закончить войну на Донбассе", "какие у вас на самом деле отношения с Коломойским", "как вы относитесь к Томосу и украинизации" или "пошлете ли вы МВФ в тоже место, куда его послал Голобородько в фильме "Слуга народа" (то есть в ж...пу - Прим.Ред.). На такие вопросы Зеленский, если пойдет в президенты" будет вынужден ответить. Но постарается сделать это в духе "за все хорошее против всего плохого" и как можно позже", - рассказывает источник.

По мнению политтехнолога Сергея Гайдая, если Зеленский официально начнет кампанию, его рейтинг рванет вверх.

"Однако этот рост имеет предел. Во-первых, потому что однажды включиться сознание людей, которые начнут задаваться вопросами: "Стоп, а кого же мы выбираем: политика или актера?". Во-вторых, начнется противодействие со стороны конкурентов и власти", - прогнозирует Гайдай.

Зеленского будут дискредитировать, выворачивать наизнанку его биографию, источники финансирования, связи с Коломойским и якобы "пророссийские настроения" (хотя последние приписать ему будет трудно, учитывая его однозначную позицию во время аннексии Крыма и войны на Донбассе).

"Одни начнут называть Зеленского "игрушкой" Кремля и Путина, другие - забавой в руках олигарха Коломойского", - отмечает Гайдай.

Но если эта кампания начнется за пару месяцев до выборов, то не будет иметь значительный эффект.

Сейчас рейтинги Владимира Зеленского демонстрируют действительно неплохую динамику. По многим опросам он занимает второе место после Юлии Тимошенко. И, таким образом, представляет собой серьезную проблему для действующего президента, который сейчас решает задачу попадания во второй тур.

В связи с этим, в политических кругах распространено ожидание того, что ближе к началу кампании либо на самого Зеленского, либо на Коломойского выйдут представители Порошенко и сделают предложение, от которого будет очень трудно отказаться.

Впрочем, в окружении как олигарха, так и самого артиста заверили "Страну", что торг в данном случае будет неуместен и решение уже принято - Зеленский идет в президенты.

Правда, в таком случае ему все равно придется ответить на вопрос о связях с Коломойским. Выражаясь словами олигархов из последнего ролика "Слуги народа", "опустить" этот момент вряд ли получится.

Неофициально в окружении Зеленского говорят, что слухи о его тесной связке с Коломойским преувеличены и хозяин "плюсов" далеко не единственный бизнесмен, который готов помогать "слуге народа" в его политическом проекте.

Маленький проект "Укропа"

Если Владимир Зеленский имеет серьезные перспективы на выборах президента, то второй политический проект Коломойского - партия "Укроп" играет вспомогательную, хотя и довольно важную роль.

С недавних пор в опросах по президентским рейтингам вдруг появилась фамилия "Александр Шевченко". Незнакомая даже многим из тех, кто активно интересуется украинской политикой. Причем рейтинг ему социологи показывают не такой уж маленький - 2-2,5 процента.

Кто он такой и как ему удалось вдруг "выбиться в люди"?

Это нардеп, партнер Коломойского, владелец курорта "Буковель". А рейтинг у него появился благодаря обильному присутствию в эфире телеканала "1+1", который активно освещает в новостях мероприятие под названием "праймериз партии "Укроп". В этих "праймериз" от региона к региону неизменно побеждает Александр Шевченко. О чем и говорят по телевизору.

Правда, в отличие от Зеленского, шансов у Шевченко на выборах практически нет.

"Бизнесмен, рвущийся в политику, сейчас в народном сознании выглядит как такой себе маленький Порошенко и потенциальный коррупцонер, - говорит Сергей Гайдай. - Если помните, в свое время Порошенко игрался с месседжем "построил успешный бизнес, сделаю успешной Украину", и, в некотором смысле, он опорочил саму идею похода предпринимателей в политику. Теперь в эти слова уже никто не верит".

В тоже время, даже с относительно небольшим рейтингом Шевченко может сыграть не последнюю роль в предвыборном раскладе. Во-первых, оо может оттянуть у Петра Порошенко часть голосов национал-патриотического электората (особенно на Западной Украине). Во-вторых, создать задел для прохождения "Укропом" 5-процентного барьера на парламентских выборах.

Но на пути выполнения последней задачи могут встать проблемы внутри самой партии.

Например, публичное недоверие итогам праймериз выразил народный депутат Виталий Куприй, воспылавший амбициями кандидата в президенты, однако не сумевший найти поддержку среди акционеров партии.

"К сожалению, результат внутрипартийных праймериз и общих выборов зависит от финансового ресурса. Пока что партии не дошли до самофинансирования на региональном уровне, поэтому принимают решение в зависимости от того, кто решает вопрос их финансового обеспечения. Но это - возможность для главных спонсоров протянуть необходимого кандидата", - сказал "Стране" Виталий Куприй.

Но еще больший урон "Укропу" может нанести бунт в крупнейшей региональной организации партии - Днепропетровской, ведомой Геннадием Корбаном и мэром Днепра Борисом Филатовым. Оба уже давно ведут свою политическую линию, отдельную от Игоря Коломойского и, не исключено, что в скором будущем их развод будет оформлен и внутри "Укропа".

"Корбан так и не простил Коломойскому, что тот фактически устранил его с должности главы политсовета "Укропа" в 2016 году. Через какое-то время они помирились, но черный кот постоянно сидит на пороге их взаимоотношений. И фактически с той даты пошло разделение партии по двум берегам. Палица (Игорь Палица - экс-губернатор Одесской области и соратник Коломойского - Прим.Ред.) и Шевченко остались по одну сторону берега, Корбан и Филатов с днепропетровским ядром партии - по другую. И тут передвижной цирк праймериз заехал в Днепр", - рассказывает источник в "Укропе".

На 20 октября в Днепре назначена конференция, на которой должен пройти очередной региональный "праймериз". И, как рассказали нам источники в партии, по плану на них, как и везде, должен был победить Шевченко.

Но тут что-то пошло не так...

"Уже на этапе организации возникла большая сложность, завязанная на конфликте внутри партии. Для "Укропа" праймериз в Днепре с победителем Шевченко это репутационный плюс, поскольку с Днепра по-факту началась партия. Днепр это ядро политсилы. И, естественно, Корбан с Филатовым не согласны подыгрывать в телевизионном шоу под названием "Шевченко-президент" с нагнанными делегатами. Шевченко в Днепре никто не знает, это не его регион, поэтому голосование должно было произойти по-честному. Победителем очевиднее всего стала бы другой участник праймериз Оксана Туник-Фриз, - рассказывает один из организаторов конференции в Днепре. - Мы выполнили все требования партии, сняли зал, но дали понять, что ситуации, когда пригонят массовку и она проголосует "за", у нас не будет. Поэтому Палица с Шевченко начали спешно искать новый зал, но не смогли его организовать в короткие сроки".

В итоге центральный аппарат партии опубликовал заявление, обвинив в срыве праймериз Петра Порошенко.

"Очевидно президенту не понравились эти демократические собрания, на которых его не хвалят. Поэтому Днепровский областной совет во главе с Глебом Прыгуновым, отказал в аредне помещения", - говорится в заявлении.

Под постом в ФБ с этим заявлением появился со своим комментарием мэр Днепра Борис Филатов, который в глумливой форме попросил соратников по партии не стеснятся и на будущее обращаться к нему напрямую, если возникнут сложности в организации.

Как сказали "Стране" источники в "Укропе" рано или поздно эти противоречия приведет к расколу в партии. Очевидно, что Филатов и Корбан покинут ряды "Укропа", самоопределившись в новую политсилу, однако когда это произойдет пока неизвестно.

В "Укропе" в ответ на вопрос "Страны" о ситуации с проведением конференции в Днепре ответили, что все сказано в официальном заявлении партии.