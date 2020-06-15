Канада может упростить визовый режим для Украины: Зеленский и Трюдо провели переговоры

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обговорили вопрос упрощения визового режима для украинцев.

Об этом украинский глава сообщил на своей странице в Twitter в понедельник, 15 июня. По итогу беседы с политиком Зеленский отметил: "Чем меньше препятствий между нашими людьми, тем крепче дружба между Украиной и Канадой".

"Рад, что Джастин Трюдо соглашается, что нам нужно работать над пересмотром визового режима для Украины для его упрощения", – написал президент. Из его сообщения выходит, что переговоры были успешными.

Он также поблагодарил Трюдо за гуманитарную помощь Канады по линии Гуманитарного фонда ООН в размере 500 тыс. канадских долларов. Деньги были направлены на борьбу с пандемией коронавируса.

"Украина и Канада всегда стоят бок о бок на международной арене", – написал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину из Канады решили вернуться военные инструкторы, чья миссия была прервана из-за пандемии.