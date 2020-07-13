Зеленский и СН, которые отменили уголовку за пьянство за рулем – убийцы

Михаил Бродский Политика 15:34, 13.07.2020 Обновлено: 15:52, 13.07.2020

В моём понимании: Зеленский и "Слуги народа", которые отменили уголовку за пьянство за рулём – убийцы. Все, кто за них голосует – подонки.

Как писал OBOZREVATEL, масштабная авария 12 июля на Старообуховской трассе в Киеве, в которой погибла целая семья, стала следствием легализации отмены уголовной ответственности для нетрезвых водителей.

Отметим, уголовная ответственность за пьяное вождение начала действовать 1 июля, однако президент Владимир Зеленский подписал новый закон, которым эта статья отменяется.

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