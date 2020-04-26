Зеленский и Шмыгаль появились на Чернобыльской АЭС с цветами. Фото
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Зеленский возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля на Чернобыльской АЭС, вблизи энергоблока, где произошел взрыв в 1986 году, сообщили на странице главы государства в Telegram.
"Чернобыльская катастрофа – это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира", – сказал Зеленский.
Присутствующие почтили память спасателей минутой молчания.
Как писал OBOZREVATEL ранее, прототип героя "Чернобыля" Алексей Ананенко раскрыл шокирующую правду о спасательной операции.