Зеленский и Шмыгаль появились на Чернобыльской АЭС с цветами. Фото

Карина Бондаренко Политика 13:35, 26.04.2020 Обновлено: 17:33, 26.04.2020

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Зеленский возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля на Чернобыльской АЭС, вблизи энергоблока, где произошел взрыв в 1986 году, сообщили на странице главы государства в Telegram.

Зеленский и Шмыгаль появились на Чернобыльской АЭС с цветами
Офис президента

"Чернобыльская катастрофа это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира", – сказал Зеленский.

Присутствующие почтили память спасателей минутой молчания.

Как писал OBOZREVATEL ранее, прототип героя "Чернобыля" Алексей Ананенко раскрыл шокирующую правду о спасательной операции.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Стал как овощ из-за ошибок врача? СМИ назвали причину предсмертного состояния Ким Чен Ына

Новые рассекреченные документы КГБ по Чернобылю

"Вы даже не обезьяна": ветеран АТО наехал на Усика за "мир, дружба, жвачка" с РФ

"Просим разрешения убить трех людей!" Прототип героя "Чернобыля" Ананенко раскрыл шокирующую правду об операции

Задержат Филатова? Журналист сообщил о внезапном решении Венедиктовой