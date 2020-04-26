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26 апреля • обновлено в 14:37
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Зеленский и Шмыгаль появились на Чернобыльской АЭС с цветами. Фото

2.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Зеленский возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля на Чернобыльской АЭС, вблизи энергоблока, где произошел взрыв в 1986 году, сообщили на странице главы государства в Telegram.

Зеленский и Шмыгаль появились на Чернобыльской АЭС с цветами

Зеленский и Шмыгаль появились на Чернобыльской АЭС с цветами

Офис президента

"Чернобыльская катастрофа это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира", – сказал Зеленский.

Присутствующие почтили память спасателей минутой молчания.

Как писал OBOZREVATEL ранее, прототип героя "Чернобыля" Алексей Ананенко раскрыл шокирующую правду о спасательной операции.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Чернобыль
Тег
Чернобыльская АЭС
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