Зеленский и Шмыгаль появились на Чернобыльской АЭС с цветами. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Зеленский возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля на Чернобыльской АЭС, вблизи энергоблока, где произошел взрыв в 1986 году, сообщили на странице главы государства в Telegram.

Зеленский и Шмыгаль появились на Чернобыльской АЭС с цветами Офис президента

"Чернобыльская катастрофа – это без преувеличения бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение является ответственностью каждого человека и общим долгом всех наций мира", – сказал Зеленский.

Присутствующие почтили память спасателей минутой молчания.

Как писал OBOZREVATEL ранее, прототип героя "Чернобыля" Алексей Ананенко раскрыл шокирующую правду о спасательной операции.

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