Зеленский и Путин подпишут "Минск-3"? Всплыли громкие подробности "нормандской встречи"

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин подпишут новый договор по Донбассу.

Как стало известно OBOZREVATEL, после "нормандского саммита" делегации четырех стран занялись подготовкой документа, который неофициально назвали "Минск-3".

С украинской стороны над текстом работали глава СБУ Иван Баканов, первый помощник президента Сергей Шефир, заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко и глава МВД Арсен Аваков.

Кабинки, в которых писали документ

Кабинки, в которых писали документ

Кабинки, в которых писали документ

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский и Путин также провели двусторонние переговоры и общались тет-а-тет около 10 минут. При этом на "нормандском саммите" украинский президент не пожал руку агрессору.

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