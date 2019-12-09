Зеленский и Путин подпишут "Минск-3"? Всплыли громкие подробности "нормандской встречи"

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин подпишут новый договор по Донбассу.
Как стало известно OBOZREVATEL, после "нормандского саммита" делегации четырех стран занялись подготовкой документа, который неофициально назвали "Минск-3".
С украинской стороны над текстом работали глава СБУ Иван Баканов, первый помощник президента Сергей Шефир, заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко и глава МВД Арсен Аваков.
Кабинки, в которых писали документ
Кабинки, в которых писали документ
Кабинки, в которых писали документ
Как писал OBOZREVATEL, Зеленский и Путин также провели двусторонние переговоры и общались тет-а-тет около 10 минут. При этом на "нормандском саммите" украинский президент не пожал руку агрессору.
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