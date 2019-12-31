Зеленский и Путин обсудили по телефону новые сделки: озвучены темы

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудили освобождение украинцев в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram. По данным ведомства, стороны также обсудили ряд важных вопросов, после чего поздравили друг друга с наступающими праздниками.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Новости Россия выдвинула Украине наглое требование после обмена пленными

Президенты двух держав, в частности, обсудили проведенное 29 декабря освобождение удерживаемых лиц. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.

"Во время разговора главы государств договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в оккупированном Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине", – говорится в сообщении ведомства.

Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, 29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 человека. В Украину вернулись 76 граждан страны.

Пленных в аэропорту "Борисполь" лично встречал президент Владимир Зеленский.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал