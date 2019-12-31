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31 декабря • обновлено в 12:43
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Зеленский и Путин обсудили по телефону новые сделки: озвучены темы

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Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным обсудили освобождение украинцев в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram. По данным ведомства, стороны также обсудили ряд важных вопросов, после чего поздравили друг друга с наступающими праздниками.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Новости
Россия выдвинула Украине наглое требование после обмена пленными

Президенты двух держав, в частности, обсудили проведенное 29 декабря освобождение удерживаемых лиц. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.

"Во время разговора главы государств договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в оккупированном Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине", – говорится в сообщении ведомства.

Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее, 29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 человека. В Украину вернулись 76 граждан страны.

Пленных в аэропорту "Борисполь" лично встречал президент Владимир Зеленский.

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Читайте все новости по теме "Обмен пленными" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Обмен пленными
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Комментарии
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Пейсатая моль...! Желаю ей до конца следующего года сидеть за решеткой, вместе с хозяином - коломойкой в одной камере!
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Задолбал клоун Путину звонить, отвлекает от мироустройства, гнида чубатая.
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1
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Ukraine The
Ukraine The
"в том числе и крымчан, находящихся в оккупированном Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине......так все же граждан России или опять русских граждан Украины?)
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