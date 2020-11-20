Зеленский и послы G7 договорились, как решить проблему КСУ

Для продолжения антикоррупционных реформ в Украине нужен честный и прозрачный отбор судей Конституционного суда.

Об этом говорится на странице послов стран Большой семерки (G7) в Twitter по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Отмечается, что дипломаты G7 подтвердили "крайнюю необходимость" действий по преодолению негативных последствий решений КСУ и избежания дальнейшего отката антикоррупционных реформ.

"Обе стороны сошлись на необходимости обеспечить честный и прозрачный отбор судей КСУ. Это историческая возможность добиться проведения такой судебной реформы, которая соответствует ожиданиям украинского народа", – указано в информации.

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Напомним, что ранее Владимир Зеленский гарантировал послам стран G7 сохранение за Артемом Сытником должности директора Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде Украины создали рабочую группу из представителей депутатских фракций, которая должна разработать согласованные законопроекты по вопросам, касающимся электронного декларирования и организации деятельности КСУ.