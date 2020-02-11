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11 февраля • обновлено в 17:18
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Зеленский и Меркель срочно созвонились из-за Донбасса: к чему пришли

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 февраля, провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Подробности переговоров сообщает пресс-служба Офиса главы государства. Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи в "нормандском формате" 9 декабря 2019 в Париже.

Глава украинского государства проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью на Донбассе. Канцлер в свою очередь выразила обеспокоенность в связи с несоблюдением со стороны незаконных вооруженных формирований режима прекращения огня.

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Зеленский и Меркель срочно созвонились из-за Донбасса

Зеленский и Меркель срочно созвонились из-за Донбасса

Слово і діло

Собеседники обсудили вопросы определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске.

Президент Украины в очередной раз отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, к удерживаемых лиц на неподконтрольной территории Украины.

Во время разговора также речь шла о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний разговор лидеров состоялся 15 января. Тогда в Офисе Зеленского сообщили, что речь шла о ситуации на Донбассе. У Меркель же отказались раскрыть детали.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Ангела Меркель
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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bregovich mark
bregovich mark
"Канцлерка в свою чергу висловила стурбованість у зв'язку з недотриманням із боку незаконних збройних формувань режиму припинення вогню."Нашего херанта это не беспокоит.Беспокоит домашнее задание от Кремля.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Зе по-русски говорил, стопицот...
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Zhikharev Dmitry, впрочем как и ты !
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