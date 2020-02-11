Зеленский и Меркель срочно созвонились из-за Донбасса: к чему пришли

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 февраля, провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Подробности переговоров сообщает пресс-служба Офиса главы государства. Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время встречи в "нормандском формате" 9 декабря 2019 в Париже.

Глава украинского государства проинформировал собеседницу о ситуации с безопасностью на Донбассе. Канцлер в свою очередь выразила обеспокоенность в связи с несоблюдением со стороны незаконных вооруженных формирований режима прекращения огня.

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Собеседники обсудили вопросы определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске.

Президент Украины в очередной раз отметил необходимость обеспечения беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста, к удерживаемых лиц на неподконтрольной территории Украины.

Во время разговора также речь шла о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые подозреваются в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний разговор лидеров состоялся 15 января. Тогда в Офисе Зеленского сообщили, что речь шла о ситуации на Донбассе. У Меркель же отказались раскрыть детали.

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