Зеленский и Меркель обсудят ситуацию в ТКГ по Донбассу – источник в ОПУ

В четверг, 10 сентября, президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Об этом OBOZREVATEL стало известно от собственных источников в Офисе президента. "Обсудят Донбасс, шаги к миру, последние решения. Меркель очень поддерживает Украину в мирных инициативах", – отметил собеседник.

Кроме того, планируется затронуть вопросы актуальных договоренностей в рамках Трехсторонней контактной группы, а также продвижение реализации мер, о которых была достигнута договоренность в рамках "нормандского саммита" в Париже в декабре 2019 года.

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