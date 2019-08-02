Зеленский и Богдан нагрянули "выбить" с нардепа 175 млн на дорогу: опубликована переписка

Президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Богдан потребовали от нардепа Андрея Иванчука 175 млн гривен на строительство дороги на Ивано-Франковщине.

В Facebook Иванчук решил пояснить ситуацию, которая возникла в ходе визита президента на Прикарпатье. Тогда Зеленский призвал политика помочь с финансированием, а тот ответил, что готов помочь.

"Думаю, глава государства имел в виду использовать мой опыт и помочь победителю от "Слуги народа" на соседнем избирательном округе правильно оформить документы, сделать проект и, соответственно, техническую документацию, чтобы решить проблемы этого округа", - написал Иванчук.

Иванчук, Зеленский и Богдан obozrevatel

На его заявление оперативно отреагировал Зеленский с Богданом, которые "пришли" к нардепу в комментарии.

"Нет, господин Иванчук. Вы пообещали, поэтому финансируйте", - ответил президент.

"Нет. Президент верит, что вы профинансируете эти работы!" - написал спустя две минуты после Зеленского Богдан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля Зеленский прибыл с рабочим визитом в Черкассы, чтобы проверить ход реконструкции аэропорта. На его ремонт потребовалось 750 млн грн.

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