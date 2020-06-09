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9 июня • обновлено в 09:00
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Зеленский хотел заразиться коронавирусом: президент сообщил подробности

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел заразиться коронавирусом.

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Так он хотел поддержать людей, чтобы им было легче, пишет "Украинская правда". По словам главы государства, COVID-19 он не боится.

"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

УП

Президент отметил, что его команда решила, что заразиться будет "слишком". Он подчеркнул, что источник заболевания было найти легко.

"Решили, что слишком. Что перебор. Это не сложно было сделать. Но меня, конечно, семья бы не простила. Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы", – добавил Зеленский.

Также президент Зеленский рассказал, что однажды чуть не угодил в авиакатастрофу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Зеленский из-за коронавируса отказал украинцам в развлекательных мероприятиях.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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