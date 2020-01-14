Зеленский предложил наделить Раду новыми правами: нардепы поддержали

Верховная Рада Украины предварительно поддержала законопроект №1028 президента Владимира Зеленского, которым он предлагает внести изменения в Конституцию и наделить парламент дополнительными правами.

Соответствующее решение парламентарии приняли на заседании ВР во вторник, 14 января. За него проголосовали 249 депутатов.

В частности, законом предлагается расширить полномочия Рады, предоставив ему право создавать консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы "в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины".

Зеленский хочет наделить Раду новыми правами

По словам заместителя главы парламентского комитета по вопросам правовой политики Валерия Божика, до этого законопроект проверил Конституционный суд и признал его полностью соответствующим Основному закону – "без всяких оговорок".

Со своей стороны представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский пояснил, что консультативным и совещательным органом может стать комиссия при Верховной Раде по кодификации законодательства в определенной сфере или рабочая группа, в состав которой, кроме парламентариев, смогут войти и профильные специалисты в области права.

ВРУ предварительно поддержала законопроект №1028 rada.gov.ua

Для этого в первом чтении законопроект должен быть одобрен большинством голосов (226 нардепов), а в одной из следующих очередных сессий принят не менее 300 голосами.

При этом во время голосования 14 января против принятия закона выступили народные депутаты от "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Голоса". Например, во фракции Тимошенко не понимают цель нововведения, а у Порошенко и Вакарчука идею вообще называют бессмысленной.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами. Им предусматривается введение штрафов за кнопкодавства.

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