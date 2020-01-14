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14 января • обновлено в 15:23
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Зеленский предложил наделить Раду новыми правами: нардепы поддержали

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Верховная Рада Украины предварительно поддержала законопроект №1028 президента Владимира Зеленского, которым он предлагает внести изменения в Конституцию и наделить парламент дополнительными правами.

Соответствующее решение парламентарии приняли на заседании ВР во вторник, 14 января. За него проголосовали 249 депутатов.

В частности, законом предлагается расширить полномочия Рады, предоставив ему право создавать консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы "в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины".

Зеленский хочет наделить Раду новыми правами

Зеленский хочет наделить Раду новыми правами

По словам заместителя главы парламентского комитета по вопросам правовой политики Валерия Божика, до этого законопроект проверил Конституционный суд и признал его полностью соответствующим Основному закону – "без всяких оговорок".

Со своей стороны представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский пояснил, что консультативным и совещательным органом может стать комиссия при Верховной Раде по кодификации законодательства в определенной сфере или рабочая группа, в состав которой, кроме парламентариев, смогут войти и профильные специалисты в области права.

ВРУ предварительно поддержала законопроект №1028

ВРУ предварительно поддержала законопроект №1028

rada.gov.ua

Для этого в первом чтении законопроект должен быть одобрен большинством голосов (226 нардепов), а в одной из следующих очередных сессий принят не менее 300 голосами.

При этом во время голосования 14 января против принятия закона выступили народные депутаты от "Батькивщины", "Европейской солидарности" и "Голоса". Например, во фракции Тимошенко не понимают цель нововведения, а у Порошенко и Вакарчука идею вообще называют бессмысленной.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами. Им предусматривается введение штрафов за кнопкодавства.

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Автор
Марта Рок
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Конституция законопроект голосование депутат Верховная Рада Украины
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