Цена вопроса – сотни миллионов: почему Украине невыгодна новая инициатива Зеленского

Бюджет Украины получает от выдачи виз иностранным туристам до полумиллиарда гривен в год.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, МИД Украины в ответе на запрос сообщил, что за 2018 год было выдано 142 666 виз, из них – с целью лечения (медицинские визы) 2 816. Отказано в визах 537 иностранцам.

На выдаче виз Украина заработала за 2018 год 496 081 698 грн и 55 копеек консульского сбора.

А в 2019 году уже выдано 63 781 виз (из них 1890 медицинских), 250 отказов. И в бюджет Украины поступило 134 510 821 грн.

OBOZREVATEL напоминает, что президент Владимир Зеленский предложил МИД Украины рассмотреть возможность отменить визы для тех иностранцев, кто приезжает в Украину на лечение. Это шаг, по его мнению, должен стимулировать развитие медицинского туризма в стране.

В то же время Украина продолжает упрощать визовый режим для иностранных граждан. Больше года существует и действует для 52 стран система выдачи электронных виз. Только за первую половину 2019 года услугой е-визы воспользовались 20 тыс иностранцев, на этом Украина заработала 45 млн грн.

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