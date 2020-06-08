Зеленский хочет изменить законодательство из-за первой леди: о чем речь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет законодательства, которое регулирует институт первой леди, и он хочет это изменить.

В комментарии "Украинской правде" президент выразил убеждение, что у первой леди, по крайней мере в будущем, должны быть обязанности.

Президент хочет наделить жену обязанностями Фото с Instagram

"Тогда люди, выбирая президента, будут понимать, что будет делать первая леди. Не будут у нее спрашивать (чем она занимается – ред.)" – отметил Зеленский.

Он сообщил, что хочет разработать с женой и ее помощниками законопроект, чтобы на законодательном уровне закрепить обязанности первой леди.

"Здесь не нужно никакое бюджетное финансирование", – добавил президент.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, чем запомнились жены президентов Украины за годы независимости и предложил выбрать самую стильную первую леди.