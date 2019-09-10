Зеленский готовится распустить ЦИК: СМИ назвали причину

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в ближайшее время распустить Центральную избирательную комиссию.

Об это сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в Офисе президента. Отмечается, что ОПУ уже подготовил представление Зеленского с требованием о роспуске ЦИК в Верховную Раду.

Издание пишет, что представление внесут в Раду после проведения Счетной палатой аудита ЦИК по двум избирательным циклам – президентского и парламентского. По ее информации, это может произойти как в 2019-м, так уже и в 2020 году.

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Отмечается, что формальным поводом для роспуска ЦИК может стать ситуация, что сложилась 198-м избирательном округе Черкасской области.

Напомним, что 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергей Рудыка. Иск подала кандидат от "Слуги народа" Наталии Дьяченко. В результате Рудык не принял присягу народного депутата.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа в Верховной Раде избранному народному депутату Сергею Рудыку отказались выдавать депутатское удостоверение.

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