Зеленский готовится к встрече с Путиным: озвучена дата и планы

Встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" [Украина, Германия, Франция и Россия] по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в середине июля.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире программы "Право на владу" в четверг, 30 мая.

"Сегодня состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Франции и Германии, где 90% времени было отведено на обсуждение Минского процесса. Такой активный диалог мы будем продолжать, и готовиться к встрече в "нормандском формате". Это может состояться где-то в середине июля, такой есть план", - сказал Данилюк.

По его словам, сейчас команда президента Владимира Зеленского не имеет прямой коммуникации с представителями России, а Украина формирует свою позицию на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, которая в дальнейшем и будет обсуждаться в "нормандском формате".

Данилюк добавил, что в ближайшее время будет назначен персональный состав представителей от Украины в Трехсторонней контактной группе и заверил, что Зеленский не видит Виктора Медведчука представителем в переговорном процессе от государства.

Путин и Зеленский obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский также провел переговоры с сенатором США Робертом Портманом, в ходе которой обсудил политическую ситуацию в Украине, борьбу с коррупцией и урегулирование конфликта на Донбассе.

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