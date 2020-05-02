Зеленский готовит Саакашвили две новые должности – СМИ

Тимур Григоренко Политика 13:58, 2.05.2020 Обновлено: 14:48, 2.05.2020

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить Михеилу Саакашвили должность представителя президента в Кабинете министров.

Одновременно с этим бывший президент Грузии может стать и секретарем Национального совета реформ, который сейчас возглавляет Зеленский, пишет ZN.UA со ссылкой на источник в Офисе президент.

Издание отмечает, что Саакашвили может уже получить должность в начале следующей недели.

Михеил Саакашвили

Отметим, что пост представителя президента в Кабмине с ноября 2019 года занимает Алексей Перевезенцев.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался вносить представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ.

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