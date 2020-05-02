Зеленский готовит Саакашвили две новые должности – СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить Михеилу Саакашвили должность представителя президента в Кабинете министров.
Одновременно с этим бывший президент Грузии может стать и секретарем Национального совета реформ, который сейчас возглавляет Зеленский, пишет ZN.UA со ссылкой на источник в Офисе президент.
Издание отмечает, что Саакашвили может уже получить должность в начале следующей недели.
Отметим, что пост представителя президента в Кабмине с ноября 2019 года занимает Алексей Перевезенцев.
Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отказался вносить представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.
Новость о включении экс-главы Одесской ОГА в правительство вызвала огромный ажиотаж среди украинцев.
Кроме того, в сети всплыло совместное фото бывшего президента Грузии и нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака. Снимок был сделан во время встречи выпускников Киевского института международных отношений.
Напомним, за время своей карьеры он успел вляпаться в десятки скандалов и стать фигурантом множества уголовных дел.