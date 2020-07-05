Зеленский готов поступать радикально, но есть нюанс, – Сивохо

Президент Украины Владимир Зеленский готов действовать радикально, но на нем лежит слишком большой груз ответственности.

Как заявил в интервью "Стране" бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, окружение Зеленского все больше закрывает его от объективной информации, "несмотря на то, что у него есть телефон и он может читать".

"Я ненавижу выражение "теплая ванна". Но вокруг любого человека могут создать такую обстановку, что будет проникать только та инфа, которая нужна. Я считаю, что нужно принимать радикальные решения в этих случаях", – сказал он.

На вопрос, готов ли Зеленский поступить радикально, Сивохо ответил утвердительно.

"Мне кажется, что да. Я знал Зеленского еще до его президентства. Тогда он умел поступать радикально. Но слишком большой груз ответственности лежит", – добавил экс-советник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сивохо признался, что за время работы в СНБО к нему ни разу не обратились за советом.