Зеленский готов поступать радикально, но есть нюанс, – Сивохо

Сергей Сивохо считает, что окружение Владимира Зеленского все больше его закрывает. Facebook Сергея Сивохо

Президент Украины Владимир Зеленский готов действовать радикально, но на нем лежит слишком большой груз ответственности.

Как заявил в интервью "Стране" бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, окружение Зеленского все больше закрывает его от объективной информации, "несмотря на то, что у него есть телефон и он может читать".

"Я ненавижу выражение "теплая ванна". Но вокруг любого человека могут создать такую обстановку, что будет проникать только та инфа, которая нужна. Я считаю, что нужно принимать радикальные решения в этих случаях", – сказал он.

На вопрос, готов ли Зеленский поступить радикально, Сивохо ответил утвердительно.

"Мне кажется, что да. Я знал Зеленского еще до его президентства. Тогда он умел поступать радикально. Но слишком большой груз ответственности лежит", – добавил экс-советник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сивохо признался, что за время работы в СНБО к нему ни разу не обратились за советом.