Зеленский готов подать неотложный законопроект о статусе пленных и пропавших без вести воинов

Президент Украины Владимир Зеленский готов поддержать законопроект о статусе пленных и пропавших без вести участников войны на Донбассе.

Во время встречи с матерями погибших украинских защитников в Кривом Роге 26 августа он заявил, что подаст этот документ как неотложный, сообщается на сайте главы государства.

"Готов поддержать этот законопроект", – сказал президент.

Зеленского также попросили способствовать запуску работы секретариата постоянной комиссии по розыску пропавших без вести, без которой нет возможности создавать поисковые группы украинских воинов и формировать единый реестр.

Глава государства назвал интеграцию участников войны в мирную жизнь одной из важнейших задач для страны.

"И мы, и все украинцы после нас будут всегда благодарны героям, которые защитили Украину в том тяжелейшем 2014 году, в последующие годы. Тогда действительно было сохранено единство нашего государства – благодаря тому, что объединились все, общество реально стало на защиту Украины", – подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что в Кривом Роге Зеленский встретился с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Они совместно посетили сквер Героев и почтили память погибших защитников Украины, возложив цветы к мемориалам погибших воинов АТО и жертвам Иловайской трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа в Днепропетровскую область приехал президент Украины Владимир Зеленский.

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