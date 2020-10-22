Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину против COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности испытать на себе вакцину от COVID-19, которую разрабатывают отечественные ученые.

В ходе большого интервью четырем телеканалам глава страны сообщил, что украинская вакцина может стать уникальной. Трансляция разговора Зеленского с журналистами велась на YouTube-странице "Сегодня" 22 октября.

Отвечая на вопрос о вакцине, разрабатываемой в Украине, президент объяснил, что говорить сейчас о конкретных сроках невозможно. Президент отметил, что переспрашивал, можно ли ускорить процесс, но получил отрицательный ответ. Если его сократить, то результат исследований могут не признать в мире.

Как рассказал украинский лидер, исследования потенциальной вакцины в Украине уже проводились, однако не на людях.

"Она [вакцина], скажу так, уникальная. Это не пафос и не популизм. Она уникальная потому, что не такая, как другие. И это правда, это ключевое в этой вакцине. Что важно: мы знаем, у нас есть материалы и информация, что исследования проводились, но не на людях", – сказал Зеленский.

На вопрос, готов ли он испытать украинский препарат на себе, президент ответил утвердительно.

"В прямом эфире?" – спросил журналист. "Шоу Трумана..." – пошутил глава страны.

"Те результаты, которые показывали, я с удовольствием. Если скажут – да", – добавил он.

Более детально о новом большом интервью украинского президента читайте в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что "посадками" в Украине должен заниматься не президент страны, а уполномоченные на это органы.