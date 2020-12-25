Зеленский: если Россия нападет, будем все воевать, мобилизуют даже женщин

В случае масштабного вторжения России на территорию Украины под общую мобилизацию попадут все граждане, включая женщин.

Об этом в интервью для "Фокуса" заявил президент Владимир Зеленский. Вместе с тем он отметил, что даже не хочет представлять сценарий, в котором Российская Федерация прибегла бы к наступлению с юга из-за водного коллапса в оккупированном Крыму.

"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", – высказался глава государства.

Также в интервью Зеленский отметил, что всегда может позвонить Путину и тот не откажет ему в разговоре, впрочем пока не видит предмета для обсуждений. Вместе с тем президент заверил, что готов общаться с главой страны-агрессора, чтобы только прекратить войну на Донбассе.

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