Зеленский: если не закончу войну, нужен другой человек

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность сложить полномочия, если он не сможет закончить войну на Донбассе.

Как заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу ВВС, он верит, что сможет заключить мирное соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным, которое вернет все оккупированные территории, включая Крым (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру", – сказал он.

На вопрос, уйдет ли он с должности в случае неудачи, Зеленский ответил, что это для него не проблема.

"Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", – подчеркнул президент.

Также Зеленский заявил, что может уволить генерального прокурора Ирину Венедиктову, если она не покажет определенного результата до конца года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский выразил убеждение, что Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет говорить с властями страны-агрессора России.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что Зеленский сможет завершить войну до конца каденции.