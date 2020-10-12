Зеленский: если не закончу войну, нужен другой человек

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность сложить полномочия, если он не сможет закончить войну на Донбассе.

Как заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу ВВС, он верит, что сможет заключить мирное соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным, которое вернет все оккупированные территории, включая Крым (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру", – сказал он.

На вопрос, уйдет ли он с должности в случае неудачи, Зеленский ответил, что это для него не проблема.

"Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский выразил убеждение, что Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет говорить с властями страны-агрессора России.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что Зеленский сможет завершить войну до конца каденции.