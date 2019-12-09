"Зеленский еще тот орешек": Пономарев рассказал о планах Путина на переговорах в Париже

Российскому президенту Владимиру Путину тяжело будет переубедить украинского коллегу Владимира Зеленского относительно уступок по решению конфликта на Донбассе.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. По его словам, Зеленский не такой уж слабый переговорщик, как его пытаются представить, главное, чтобы он не торопился вернуться с переговоров из Парижа "с победой любой ценой".

Владимир Путин и Владимир Зеленский

"У обеих сторон есть мощный стимул договориться. Путин хочет спрыгнуть с международных санкций, а Зеленского жмет украинское общество, его 72% избирателей, которые голосовали за него под условиями, что он заключит мир. Но не стоит недооценивать украинского президента. Он человек достаточно жесткий и далеко не такой уступчивый, как его пытаются представить. Путину будет нелегко его разгрызть по Донбассу. Он еще тот орешек. Главное, чтобы он не поторопился, чтобы вернуться домой с победой любой ценой. Думаю, на Банковой это понимают", – подытожил Пономарев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илья Пономарев говорил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому в недалеком будущем придется заключить "похабный мир" с главой РФ Владимиром Путиным.

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