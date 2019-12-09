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9 декабря • обновлено в 17:52
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"Зеленский еще тот орешек": Пономарев рассказал о планах Путина на переговорах в Париже

3.8т
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Российскому президенту Владимиру Путину тяжело будет переубедить украинского коллегу Владимира Зеленского относительно уступок по решению конфликта на Донбассе.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. По его словам, Зеленский не такой уж слабый переговорщик, как его пытаются представить, главное, чтобы он не торопился вернуться с переговоров из Парижа "с победой любой ценой".

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Владимир Путин и Владимир Зеленский

"У обеих сторон есть мощный стимул договориться. Путин хочет спрыгнуть с международных санкций, а Зеленского жмет украинское общество, его 72% избирателей, которые голосовали за него под условиями, что он заключит мир. Но не стоит недооценивать украинского президента. Он человек достаточно жесткий и далеко не такой уступчивый, как его пытаются представить. Путину будет нелегко его разгрызть по Донбассу. Он еще тот орешек. Главное, чтобы он не поторопился, чтобы вернуться домой с победой любой ценой. Думаю, на Банковой это понимают", – подытожил Пономарев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илья Пономарев говорил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому в недалеком будущем придется заключить "похабный мир" с главой РФ Владимиром Путиным.

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
нормандский формат Донбасс Новости России
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Южный Гарик
Южный Гарик
А зачем ему переубеждать зелю? Он просто поставит его перед фактом необходимости соблюдения Минска и все....
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Гонта Алексей
Гонта Алексей
Клоуны в атаке!?!Зачем нести пургу? 72% и так все устраивает.
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