Зеленський дуже хотів, але його відговорили: йому ще так багато треба не зробити
СПОЙЛЕР НОВОГО СЕЗОНУ "СЛУГА НАРОДУ" - 2024 РОКУ‼️‼️‼️‼️
Я дуже хотів побороти корупцію у владі і в Офісі Президента....
Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!
Я дуже хотів підняти українцям пенсії...
Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!
Я дуже хотів підняти зарплати вчителям до 4000 доларів.
Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!!
Я хотів бути незалежним від олігархів...
Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!
Я дуже хотів відмовитися від кортежей, переїхати з Банкової в "open space” та продати президентські літаки...
Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!!
Я дуже хотів щоби українці старше 70-ти років не платили за комуналку...
Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!
Я дуже хотів повернути окуповані Крим і Донбас, відновити територіальну цілісність України...
Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!
Я дуже хотів зменшити податки і зробити кращими умови для малого і середнього бізнесу...
Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!
‼️‼️ ТОМУ, СКАЖУ ВІДВЕРТО, 5 РОКІВ НЕ ВИСТАЧАЄ ДЛЯ ТОГО ЩОБИ:
.... НЕРЕАЛІЗУВАТИ ВСЕ ТЕ, ЩО ОБІЦЯВ ПЕРЕД ВИБОРАМИ....
МЕНІ ЩЕ ТАК БАГАТО ТРЕБА НЕ ЗРОБИТИ НА ПОСАДІ ПРЕЗИДЕНТА!!
ДАВАЙТЕ ЗРОБИМО ЦЕ ЩЕ РАЗ....
ЧИ НЕ ЗРОБИМО?? Заплутався, короче...