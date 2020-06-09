СПОЙЛЕР НОВОГО СЕЗОНУ "СЛУГА НАРОДУ" - 2024 РОКУ‼️‼️‼️‼️

Я дуже хотів побороти корупцію у владі і в Офісі Президента....

Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!

Я дуже хотів підняти українцям пенсії...

Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!

Я дуже хотів підняти зарплати вчителям до 4000 доларів.

Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!!

Я хотів бути незалежним від олігархів...

Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!

Я дуже хотів відмовитися від кортежей, переїхати з Банкової в "open space” та продати президентські літаки...

Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!!

Я дуже хотів щоби українці старше 70-ти років не платили за комуналку...

Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!

Я дуже хотів повернути окуповані Крим і Донбас, відновити територіальну цілісність України...

Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!

Я дуже хотів зменшити податки і зробити кращими умови для малого і середнього бізнесу...

Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!

‼️‼️ ТОМУ, СКАЖУ ВІДВЕРТО, 5 РОКІВ НЕ ВИСТАЧАЄ ДЛЯ ТОГО ЩОБИ:

.... НЕРЕАЛІЗУВАТИ ВСЕ ТЕ, ЩО ОБІЦЯВ ПЕРЕД ВИБОРАМИ....

МЕНІ ЩЕ ТАК БАГАТО ТРЕБА НЕ ЗРОБИТИ НА ПОСАДІ ПРЕЗИДЕНТА!!

ДАВАЙТЕ ЗРОБИМО ЦЕ ЩЕ РАЗ....

ЧИ НЕ ЗРОБИМО?? Заплутався, короче...

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