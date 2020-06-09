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9 июня • обновлено в 15:07
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Павел Розенко
Павел Розенко
Экс-вице-премьер-министр Украины Все статьи автора

Зеленський дуже хотів, але його відговорили: йому ще так багато треба не зробити

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СПОЙЛЕР НОВОГО СЕЗОНУ "СЛУГА НАРОДУ" - 2024 РОКУ‼️‼️‼️‼️

  • Я дуже хотів побороти корупцію у владі і в Офісі Президента....

Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!

  • Я дуже хотів підняти українцям пенсії...

Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!

  • Я дуже хотів підняти зарплати вчителям до 4000 доларів.

Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!!

  • Я хотів бути незалежним від олігархів...

Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!

  • Я дуже хотів відмовитися від кортежей, переїхати з Банкової в "open space” та продати президентські літаки...

Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!!

  • Я дуже хотів щоби українці старше 70-ти років не платили за комуналку...

Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!

  • Я дуже хотів повернути окуповані Крим і Донбас, відновити територіальну цілісність України...

Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!

  • Я дуже хотів зменшити податки і зробити кращими умови для малого і середнього бізнесу...

Але мене відговорили. Сказали, що це може сприйматися як самопіар... І лише це зупинило мене... От лише це... Чесно!!!

‼️‼️ ТОМУ, СКАЖУ ВІДВЕРТО, 5 РОКІВ НЕ ВИСТАЧАЄ ДЛЯ ТОГО ЩОБИ:

.... НЕРЕАЛІЗУВАТИ ВСЕ ТЕ, ЩО ОБІЦЯВ ПЕРЕД ВИБОРАМИ....

МЕНІ ЩЕ ТАК БАГАТО ТРЕБА НЕ ЗРОБИТИ НА ПОСАДІ ПРЕЗИДЕНТА!!

ДАВАЙТЕ ЗРОБИМО ЦЕ ЩЕ РАЗ....

ЧИ НЕ ЗРОБИМО?? Заплутався, короче...

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Автор
Павел Розенко Павел Розенко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Павла Розенка
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