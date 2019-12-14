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14 декабря • обновлено в 20:59
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"Это было колоссальное возмущение!" Зеленский "довел" помощника Путина в Париже

10.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский на саммите "нормандского формата" в Париже часто переходил на украинский язык, что стало "раздражающим фактором" для российской стороны.

Об этом в интервью Lb.ua заявил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников.Он сообщил, что ситуация вывела из себя помощника президента РФ Владимира Путина и "куратора по Донбассу" Владислава Суркова.

"Есть очень важный момент. Когда президент Зеленский общался с лидерами, он сначала произнес вступительную речь на украинском языке", – рассказал он.

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Зеленский и Путин на "нормандской" встрече

Зеленский и Путин на "нормандской" встрече

"А затем сказал: для того, чтобы вам было проще, чтобы не было каких-то якобы недопониманий, я перейду на русский. Но когда он говорил по-русски, он очень часто переходил на украинский язык, употребляя термины, словосочетания. Потому что у него уже в голове [украинская речь]", – пояснил Резников.

Он добавил, что сперва украинская сторона не предала этому значения: "Но оказалось, что с другой стороны это было [раздражающим фактором]".

Россияне, по словам Резникова, думали, что Зеленский делает это умышленно. Когда политические советники вышли для работы с черновым вариантом коммюнике (коммуникация шла с французами и немцами на английском языке), оказалось, что Сурков во избежание недопониманий использовал синхронный перевод.

"Рядом с ним стоял человек, который ему переводил все синхронно. И в какой-то момент он вдруг начал нервничать и достаточно по-детски стал наскакивать на Андрея Ермака, который сидел вместе с французами, с немцами и работал над текстом.

И вот господин Сурков, прямо демонстрируя, что он сейчас готов уйти, покинуть переговоры, сказал: "А что вы вообще на украинский переходите?" И это было колоссальное возмущение. Хотя беседа вся шла на английском. Это было всего-навсего реакцией на происходящее", – рассказал Резников.

Владислав Сурков

Владислав Сурков

The Insider

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин взял с собой на "нормандский саммит" в Париж своего помощника Владислава Суркова в роли так называемого теневого переговорщика. Не помешало ему попасть на встречу даже то, что он находится под санкциями ЕС.

На встрече Сурков отличился крайне нервным поведением и резкой позицией по дальнейшему разведению сил на Донбассе.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Владислав Сурков Владимир Путин Алексей Резников
Место
Украина
Теги
русский язык украинский язык переговоры по Донбассу нормандский формат политика
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
И чего этим добились, как это отразилось на результатах встречи? Вы идиоты?
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Злопыхатель Вежливый, это в России виртуальная реальность? Как раз на оборот. После последних событий Украина осталась без идей майдана, без Небесной сотни, да и без независимости в целом. Кто стрелял по активистам?
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Мельников Дмитрий, Всем, ещё до встречи, было понятно ,что переговоры будут пустышкой. Единственный результат- дали ход переговорам по газу. А ещё всем показали, что у России своя, альтернативная правда, своя, виртуальная реальность .
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Скажите, зачем Зеленский напрасился на встречу с В.Путиным??? Он так долго прогибался, изгибался, чтобы Путин дал добро на встречу, думая, что Зеленский намерен достичь действительных результатов для страны, а оказалось (в соответствии с заголовком) просто пораздрожать. Позор украинской дипломатии!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Так для этой нЕжити и упырей, всё Украинское ,как чеснок или солнечный свет )))
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