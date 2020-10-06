Зеленский должен взять ответственность за защиту украинцев от COVID-19, – Тимошенко

Резкий рост количества больных коронавирусом COVID-19 в Украине является следствием беспомощности и непрофессионализма власти, которая оставила людей с болезнью один на один.

Об этом заявила председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. В то же время политик подчеркнула, что сейчас не время выяснять отношения – нужно объединять ресурсы, привлекать специалистов и создавать единый национальный штаб, который взял бы на себя координацию действий государственных органов и местного самоуправления.

По мнению Тимошенко, эта задача уже не отдельных министерств или ведомств – ответственность должен взять на себя президент.

"Нам сейчас нужна обобщенная система управления страной, которую по своим полномочиям может осуществить только президент на базе национального штаба. И действовать надо немедленно!" – заверила лидер партии.

Тимошенко подчеркнула, что "Батьківщина" предлагала системную стратегию действий еще тогда, когда пандемия только начиналась, – стратегию, базирующуюся на опыте ее правительства, которое также столкнулось с угрозой эпидемии.

"Главной целью действий власти должна быть защита людей. Для этого нужна единая для всей страны горячая линия, к которой могли бы обратиться все, кто почувствовал симптомы болезни. Главный акцент должен быть сделан на тестировании потенциальных больных на дому, для чего должны быть привлечены мобильные бригады. Важно, чтобы тестирование и лечение было бесплатным, а одинокие люди были обеспечены продуктами и предметами первой необходимости. Это требует усилий не одного министерства здравоохранения, а всей исполнительной и законодательной власти", – подчеркнула Тимошенко.

Она также отметила необходимость перестройки всей системы здравоохранения, национальной безопасности и экономической политики – в соответствии с вызовами, что теперь предстали перед страной.

"Украинцы должны быть уверены, что страна сможет обеспечить себя всем необходимым, и именно на это должны быть направлены все наши ресурсы", – пояснила лидер "Батьківщины".

Она выразила сожаление, что власть теряет время, но ничего по сути не делает для решения этих задач.

"Мы не раз предлагали помощь, и сейчас готовы помочь, главное, чтобы власть слышала, слышала специалистов и слышала обычных людей", – отметила Тимошенко.